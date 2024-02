Homem é encontrado morto em rio no município de Kaloré

Nesta quinta-feira (21) um homem foi encontrado sem vida no “Rio Kalorezinho”, situado na zona rural de Kaloré, Estrada do Búfalo. O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi

acionado para realizar o resgate do corpo logo pela manhã. Segundo relatos do Destacamento da PM, o cidadão, identificado como Pedro Castorino Rodrigues, de 73 anos de idade, havia saído para pescar por volta das 15 horas do dia 20 de fevereiro. A família relatou seu desaparecimento a Polícia Militar, após ele não retornar para casa, passando mais de 24 horas desde sua saída.

Pedro tinha o hábito de pescar na região e ocasionalmente passar a noite no local, retornando pela manhã seguinte, mas desta vez não foi o caso. O corpo foi encontrado boiando na água por um morador local. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas, mas tudo aponta para um afogamento.

As informações são do Blog do Berimbau