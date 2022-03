Homem é enganado por ‘cigana’ e perde aliança e dinheiro

Um homem acionou a Polícia Militar (PM), de Lunardelli, na noite desta quarta-feira (16), por volta das 20 horas, após dizer que foi enganado por uma ‘cigana’ e caiu em um golpe. Ele contou aos policiais, que foi parado próximo à Praça Central, por volta das 17 horas, pela mulher que dizia ser uma cigana e que ela pediu R$10 à vítima.

De acordo com o boletim, o homem entregou o dinheiro e em seguida, a autora pediu que ele entregasse a aliança de casamento, pois faria uma oração de prosperidade e posteriormente, devolveria.

Durante a oração, segundo a vítima, a mulher fez movimentos ‘mágicos’ com a mão e desapareceu com o dinheiro e a aliança. O homem perguntou para a mulher o que tinha acontecido com a aliança e ela disse que o objeto voltaria para ele no momento certo, e foi embora.

Os policiais perguntaram à vítima por que ele procurou a polícia tanto tempo depois e ela disse que demorou a entender o que havia acontecido. Conforme o boletim, a equipe procurou a golpista, mas ela não foi localizada.