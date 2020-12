Homem é esfaqueado em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 23h17min na Avenida Brasil

Relato da Polícia Militar

Segundo _____ seu cunhado, ________, 20 anos, estaria tentando golpear a sua irmã com uma faca. Ao chegar no local, deparamos com grande parte dos familiares em via pública clamando por socorro, pois _______ havia esfaqueado o seu sogro, e teria se evadido em uma motocicleta CG 125 de cor vermelha placa A_______.

Quando adentramos na residência verificamos que havia uma grande quantidade de sangue pela cozinha e área externa, e que a vítima estava com duas perfurações na região torácica, aparentemente, típica de instrumento perfuro cortante. As vestes da vítima estavam todas ensanguentadas, também foi observado uma hemorragia em abundância, proveniente dos ferimentos, de modo que foi realizada compressa a fim de mitigar o sangramento. Foi acionado o SAMU, o qual se fez presente uma equipe da Cidade de Apucarana e outra de Jandaia do Sul.

Na sequência a vítima foi levada até ao Hospital da Providência do Município de Apucarana. Posteriormente, conversamos com a esposa do autor, a Sra. _______, 17 anos. Segundo ela, primeiramente houve uma discussão na casa do casal, localizado na Rua Júlio Verri – Jardim Rafaela, pois _____ havia chegado em casa embriagado, na sequência ela deslocou à casa de seu pai, para se proteger das possíveis agressões. Por conseguinte, seu marido apareceu neste local a fim de levá-la de volta a residência, sendo que seu pai passou a intervir para que _____ não a levasse.

Neste momento ele sacou de uma faca de cozinha e golpeou-o duas vezes nas adjacências do coração. A depoente afirmou ainda, que seu marido faz uso de medicamento controlado e na data de hoje ministrou a medicação junto com bebida alcoólica, bem como ele sofre de transtorno bipolar. Vale ressaltar que o fato foi presenciado pelas irmãs da depoente, cito as pessoas de ________ e ______. As viaturas da _______de Apucarana e do ______ deram apoio nesta ocorrência. Na sequência deslocamos à casa onde começou a contenda, isto é, Rua Júlio Verri – Jd Rafaela.

No local, não foi encontrado o autor, entretanto foi verificado que a pia do banheiro estava suja de sangue, dando a entender que _______ havia se limpado, bem como foi encontrado o instrumento empregado na agressão, uma faca de cozinha com o cabo na cor marrom, possuindo cerca de vinte (20) centímetro de lâmina.

A faca se encontrava com algumas manchas de sangue e estava parcialmente curva na altura do ponto médio da lâmina. Diante do exposto, a faca foi entregue na Delegacia de Polícia.