Homem é executado com 14 tiros em Maringá

Na noite desta quarta-feira (18), um trágico episódio abalou a tranquilidade do Parque Itaipu, em Maringá. Pedro Henrique da Silva Rocha, de 28 anos, foi brutalmente executado a tiros enquanto caminhava por uma rua. O crime ocorreu quando ele foi surpreendido por um atirador em uma motocicleta.

Segundo informações da Polícia Militar do Paraná, Pedro teve uma breve discussão com o motociclista antes do ataque. Em seguida, o suspeito sacou uma pistola 9mm e disparou 14 vezes contra a vítima. A maioria dos tiros atingiu a cabeça do rapaz. Apesar da rápida intervenção dos socorristas do SAMU, Pedro não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

As autoridades isolaram a área do crime, que fica nas proximidades do Parque do Japão. A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos necessários. O corpo de Pedro foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá para exames e identificação formal.