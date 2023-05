Homem é executado com tiros de fuzil em Maringá

Nesta terça-feira (30), um jovem identificado como Cauê Costa, de apenas 26 anos, foi executado com vários tiros de fuzil na Avenida São Paulo, em Maringá. O crime aconteceu nas proximidades da rotatória do avião e, de acordo com as informações iniciais, Cauê teria se mudado recentemente para a cidade.

Segundo fontes, o rapaz morava na região da Vila Bosque, bairro onde ocorreu o crime. Ele estava caminhando pela rua quando foi surpreendido por um veículo e recebeu vários disparos de arma de fogo. O suposto carro utilizado pelos criminosos foi encontrado incendiado em um bairro próximo ao local do homicídio, mas até o momento, não há pistas sobre a identidade dos assassinos.

(Foto GMC Online)