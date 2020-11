Homem é morto com quatro tiros em Apucarana

Crime foi registrado às 23h07 na Rua Beleze, Vale Verde em Apucarana.

Segundo a PM, após solicitação do SAMU informando que um indivíduo realizou contato solicitando atendimento dizendo que seu vizinho foi baleado e estaria caído ao chão e sagrando, a equipe foi ao local, na Rua Belize, onde foi prestado atendimento médico pela equipe SAMU.

Rodrigo Domingo dos Santos, de 32 anos, entrou em óbito em razão dos ferimentos causados pelos disparos.

A equipe policial identificou alguns populares que se encontravam na via no momento do fato, onde relataram que estava com a vitima tomando cerveja em frente a residência quando um veículo com o farol alto, parou ao lado de onde estavam sentados e um indivíduo grito a seguinte frase: “ não corre, não corre” e na sequência efetuou quatro disparos.

Nesse momento a vítima correu para dentro da casa, vindo a cair já baleado na cozinha.