Homem é morto e outros dois são baleados durante enterro no cemitério de Maringá

(Pingafogo.com.br) Três pessoas foram baleadas no final da tarde de hoje (02) durante um sepultamento que ocorria no Cemitério Municipal de Maringá e uma das vítimas morreu no local. Após cometer o crime, o atirador fugiu sem ser identificado.

Segundo testemunhas, os tiros foram disparados quando a família realizava o sepultamento de um jovem de 19 anos morto a tiros durante a madrugada no Conjunto Branca Vieira. Para amigos, a mãe da vítima teria dito que os atiradores haviam se confundido e matado o irmão errado. A polícia acredita que o atirador tenha voltado para matar a pessoa certa.

Após os disparos houve uma grande correria no local, já que muitas famílias ainda estavam no campo santo devido ao dia de finados. A polícia investiga o caso e ainda trabalha para identificar as vítimas.