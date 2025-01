Homem é morto em confronto com a ROTAM após homicídio em Califórnia

A ROTAM matou o principal suspeito de um homicídio ocorrido em Califórnia, na região do Vale do Ivai. O homem de 28 anos é o principal suspeito de ter matado o jovem João Mateus Alves de França, 20 anos, na noite deste sábado (25).

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito estava sendo procurado. A ROTAM recebeu informações sobre o paradeiro do suspeito e realizou a operação para capturá-lo.

Durante a abordagem, o suspeito reagiu à prisão e foi morto em confronto com os policiais. A polícia não divulgou o nome do suspeito, mas confirmou que ele era o principal suspeito do homicídio.