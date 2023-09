Homem é morto pelo companheiro da ex em Apucarana

Conforme informações, a vítima estava no local para deixar sua filha na casa da mãe, que é sua ex-esposa, quando houve um desentendimento com o atual companheiro da mãe da criança.

O atual companheiro da mãe da criança sacou uma faca e matou o homem de 33 anos.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 18h50 deste domingo (24) no Residencial Cidade Educação em Apucarana.

Conforme a PM, no endereço da ocorrência, constatou-se que a vítima encontrava-se deitada em decúbito ventral e o local encontrava-se inidôneo, contaminado por diversos curiosos que se encontravam no endereço. A ambulância de socorro avançada do SAMU esteve no local e constatou o óbito da vítima, que tinha uma perfuração no abdômen e lateral do tórax, causado por arma branca.

Após constatado o óbito pelo SAMU, a equipe isolou o local, dispersou curiosos e solicitou a Central de Operações para que acionasse os órgãos competentes.