Homem é preso após dar chineladas na ex em bar

A equipe policial de Bom Sucesso deslocou até a Rua Delegado Pedro Silveira, onde uma mulher relatou que seu ex-marido chegou em um bar onde ela estava e bateu de chinelo em seu braço e cabeça.

Diante do desejo de representação por parte da mulher, a equipe deu voz de prisão ao homem e o encaminhou a delegacia Jandaia do Sul para as providências cabíveis.