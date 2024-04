Homem é preso com grande quantidade de ecstasy e LSD em Maringá

Na tarde desta segunda (15), por volta das 15h, equipe da Polícia Militar foi acionada pela sala de operações a fim de verificar denúncias de violência doméstica na Zona 02, em Maringá. No local uma testemunha relatou diversos chamados de vizinhos sobre uma briga de casal que estaria ocorrendo no local. Diante disso, a equipe entrou em contato com a vítima, que informou ter sido agredida pelo cônjuge que estava no local e, durante o atendimento da ocorrência foram localizados e apreendidos na residência 873 comprimidos de substância análoga ao ecstasy, 1.744 pontos de LSD, além de R$ 6.370,00 em dinheiro. O masculino de 46 anos e o material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências cabíveis.