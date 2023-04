Homem é preso por falsa comunicação de crime em Borrazópolis

Um homem foi preso nesta quarta-feira (5) em Borrazópolis, por comunicação falsa de crime. O indivíduo, que se apresentou como vendedor de uma distribuidora de bebidas, acionou a Polícia Militar (PM) para comunicar que havia sido vítima de roubo. Ele afirmou que estava sentado em um banco do Lago Municipal quando três homens o abordaram, um deles portando uma faca, e roubaram o tablet da empresa onde trabalha.

A equipe da PM realizou patrulhamento, mas não encontrou ninguém com as características informadas. Além disso, populares que estavam pescando no local negaram terem visto algum roubo acontecer.

Em outra abordagem, a proprietária de um bar informou que o acusado havia perdido o tablet e que um entregador estava tentando devolver. Após ouvir o entregador, que encontrou o equipamento eletrônico na rua, constatou-se que a suposta vítima havia mentido sobre o crime. Ele recebeu voz de prisão por falsa comunicação e foi feito o termo circunstanciado.