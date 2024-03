Um homem com idade entre 30 e 40 anos, ficou gravemente ferido após cair do viaduto Sebastião Oliveira Júnior, conhecido como “Viaduto da Vila Regina”, em Apucarana. O rapaz caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros de altura.

A queda do nível elevado foi registrada na manhã desta terça-feira (12), por volta das 7 horas. O atendimento à vítima mobilizou os socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros.