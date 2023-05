Homem fica gravemente ferido após acidente em rodovia de Apucarana

Na madrugada desta sexta-feira, dia 5 de abril, um acidente foi registrado na BR 369, em Apucarana. Um motorista de 56 anos perdeu o controle do seu veículo Crossfox e colidiu contra um anteparo na pista. O acidente aconteceu por volta das 4h da manhã e resultou em graves ferimentos no condutor.

A vítima, que não teve o nome revelado, ficou presa às ferragens e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Apucarana e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Arapongas. Segundo informações dos socorristas, o homem sofreu traumas graves no crânio e tórax, além de fratura na perna.

Com o intuito de garantir o atendimento necessário à vítima, uma ambulância avançada do Samu foi mobilizada para o local do acidente. Os socorristas conseguiram resgatar o motorista, que foi encaminhado para o Hospital Norte do Paraná (Honpar) em Arapongas. Segundo informações, ele passou por cirurgia e segue em estado grave.