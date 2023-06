Homem fica gravemente ferido após carro capotar entre Marumbi e Kaloré

Na noite de sábado (10), um homem de 47 anos ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito entre Kaloré e Marumbi. O motorista do VW Gol perdeu a direção e capotou o carro, deixando a vítima presa entre as ferragens. Ele sofreu traumatismo craniano e apresentava dificuldade respiratória no momento do resgate. O homem foi encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana em estado grave.