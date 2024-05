Homem fica preso em esgoto ao tentar resgatar Iphone

Na tarde desta terça-feira (14), um incidente pouco comum chamou a atenção dos moradores de Maringá. Um homem, movido pela generosidade e determinação, acabou se encontrando em uma situação inusitada ao tentar resgatar um celular perdido nas entranhas da cidade.

Tudo começou quando uma mulher, transitando pela rua Adolpho Contessotto, no Parque da Gávea, viu seu precioso iPhone 15 desaparecer no interior de um bueiro. Desesperada com a possibilidade de perder seu aparelho, ela recorreu a um transeunte, oferecendo recompensa em dinheiro para quem pudesse recuperá-lo.

O homem, movido pela compaixão e talvez pela perspectiva de uma recompensa, prontamente se dispôs a entrar no bueiro e resgatar o celular. No entanto, o destino pregou-lhe uma peça. Após vasculhar o primeiro bueiro, o aparelho não foi encontrado. Determinado, ele decidiu explorar outro bueiro, situado a cerca de 50 metros do local do incidente.

Foi nesse segundo bueiro que a história tomou um rumo inesperado. O rapaz, com habilidade e coragem, encontrou o iPhone 15. No entanto, ao tentar sair da tubulação, ele se viu desorientado e preso. Agora, quem precisava de resgate era o próprio herói.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Maringá foram acionadas e chegaram prontamente ao local. Com perícia e agilidade, conseguiram retirar o homem da tubulação sem ferimentos. O celular, enfim recuperado, foi devolvido à sua dona, que expressou profunda gratidão.