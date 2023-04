Homem invade creche e mata crianças em Blumenau

Na manhã desta quarta-feira (5), um homem armado com um machado invadiu a creche Cantinho do Bom Pastor, situada na Rua Caçadores, no bairro Velha, em Blumenau (SC). O ataque resultou em vítimas entre as crianças presentes.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar estão atuando no local. Segundo informações preliminares apuradas pela NDTV, quatro crianças foram encontradas mortas após a ação. Outras quatro teriam ficado feridas, sendo uma delas em estado grave.

Familiares em desespero estão se dirigindo à creche em busca de informações sobre o estado de seus filhos.

O suspeito de envolvimento no caso já teria se entregado formalmente na sede do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar), no bairro Vila Nova. Sua identidade não foi revelada.

* Com informações ND Mais