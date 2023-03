Homem morre afogado após acidente de carro em Apucarana

Na madrugada desta segunda-feira (27), um homem de 58 anos morreu afogado após sofrer um acidente de carro próximo à Represa Tarumã, no Núcleo Habitacional Mathias Hoffman em Apucarana. O condutor teria colidido contra um poste antes do carro cair na represa. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta da 1h15 e encontrou a vítima submersa no lago, que tem aproximadamente 2 metros de profundidade naquele local. O homem foi retirado e uma ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas só pode constatar o óbito do homem. Testemunhas informaram que a vítima era morador e comerciante no núcleo habitacional Dom Romeu Alberti.