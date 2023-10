Homem morre afogado em prainha de Porto Rico

Um homem morreu afogado na prainha Santa Rosa, em Porto Rico, na tarde de domingo (15). O Corpo de Bombeiros foi alertado sobre o incidente por volta das 16h por frequentadores do local.

A vítima, identificada como Gilmar de Andrade Alves era natural de Santa Mônica (PR) e morava atualmente em Nova Andradina (MS). Ele já estava em parada cardiorrespiratória no momento do resgate. Apesar das tentativas de reanimação por quase 25 minutos, o banhista foi levado ao hospital municipal de Porto Rico, onde sua morte foi confirmada.

O corpo foi posteriormente removido pela Polícia Científica de Loanda e levado para a sede em Paranavaí. A família ainda precisa fazer o reconhecimento oficial, pois o homem estava sozinho no momento do acidente.

Os bombeiros informaram que o afogamento ocorreu em uma área que não era supervisionada por guarda-vidas.

Com informações do GMC Online/ Portal da cidade via TnOnline