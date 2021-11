Homem morre afogado em represa de Marumbi

ATUALIZAÇÃO

Por volta nas 9h o corpo foi encontrado pelos bombeiros a aproximadamente cinco metros de profundidade. Segundo informações, a vítima era conhecida como Nei.

Trabalharam no resgate o 2° tenente Marks, o 3° Sgt Favaretto, Soldado Anderson e Soldado Bráulio

A Polícia Militar de Marumbi registrou a ocorrência as 21h desta terça-feira (23) na Represa da Mina.

Os policiais entraram em contato com duas pessoas no local, que relataram que estavam pescando na represa da mina de Marumbi, quando um deles escutou um barulho, olhou para o local onde estava o amigo e não o avistou, que começou a chamar por ele, porém não obteve resposta, e que pulou na água tentando encontrá-lo, porém não o localizou.

Informaram ainda que o desaparecido estava com uma tarrafa e que a parte mais profunda da represa chega a oito metros. Que devido o fato foram imediatamente até o Hospital Municipal onde aguardaram a chegada da equipe policial, tendo ambos acompanhado a equipe até o local do ocorrido para repassar maiores informações e posteriormente até a residência do desaparecido onde foi informado o fato a sua esposa.

No local, devido a ausência de equipamentos / aparelhagem para realizar busca a equipe policial acionou via fone o corpo de bombeiros de Apucarana, onde foi informado para equipe que por protocolos de segurança a busca aquática é realizada durante o dia, porém o local é atendido pela guarnição de Mandaguari onde foi feito contato com a equipe responsável que repassou o fato ao oficial de socorro 2° Ten. XXXX e repassou a orientação que assim que clarear o dia iniciarão as buscas.