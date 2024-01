Homem morre afogado em represa na cidade de Marumbi

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Marumbi às 16h48 deste domingo (28).

Conforme a PM, a equipe policial foi chamada no Hospital Municipal, onde o médico relatou que foi acionado para atender um afogamento e enquanto se deslocava para o local conhecido como “parque da mina” encontrou com um carro vindo de encontro, veículo esse com a vítima no interior em parada cardiorrespiratória.

A equipe médica realizou o processo de reanimação que durou cerca de 34 minutos mas

não obteve sucesso. O corpo foi levado ao IML de Apucarana.

O acidente ocorreu em um local conhecido como “Parque da Mina”. A vítima identificada como sendo Anderson Amaral Silva, de 37 anos, é natural de Sergipe e estava trabalhando na região.