Na tarde deste domingo (8), a equipe do Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de um homem que se afogou na represa do Parque da Raposa, em Apucarana.

Conforme informações, o homem, tinha aproximadamente 30 anos.

As equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local.