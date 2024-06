Homem morre após acidente de moto durante fuga da Polícia Militar

Na madrugada deste sábado, 22 de junho, um acidente de moto resultou na morte de um homem em Arapongas. De acordo com a reportagem do site Dia a Dia Arapongas, a vítima caiu da motocicleta enquanto tentava escapar da Polícia Militar (PM) e seu corpo foi encontrado pelas equipes no entroncamento da Rua Iratauá com a Rua Beija-Flor Branco.

Segundo informações da PM, uma equipe que patrulhava aquela região ouviu o barulho de uma motocicleta acelerando e decidiu averiguar a situação. Ao perceber a presença dos policiais, o motociclista empreendeu fuga em alta velocidade.

No desenrolar dos acontecimentos, ele colidiu com uma árvore e um muro, sendo encontrado inconsciente pela equipe policial. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas infelizmente a vítima não resistiu e veio a óbito.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. Segundo informações da PM, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Até o momento desta reportagem, a identidade da vítima ainda não havia sido revelada.