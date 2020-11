Homem morre após moto explodir em colisão frontal com caminhão

Um motociclista de 47 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, (4/11), em um trágico acidente de trânsito registrado na rodovia PR-082, entre as cidades de Cianorte e São Tomé. A colisão foi do tipo frontal e envolveu um caminhão basculante e uma moto que era ocupada por Aroldo Luiz da Silva. A moto foi parar debaixo do caminhão.

Com a violência da batida, a motocicleta explodiu e causou a morte instantânea do motociclista. Em poucos minutos o fogo se espalhou e destruiu os dois veículos. O motorista do caminhão saiu ileso, porém entrou em estado choque, quando tomou conhecimento que a vítima fatal era um amigo de infância. O corpo do motociclista foi removido e encaminhado ao IML Campo Mourão. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual, atenderam a ocorrência.

Plantão Maringá por Rubens Silva.