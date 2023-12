Homem morre após veículo capotar na região de Maringá

No domingo (10), um acidente trágico ocorreu na PR-323, entre Paiçandu e o Distrito de Água Boa. Um veículo capotou, resultando na morte do motorista. A vítima foi identificada como Célio Aparecido dos Santos, de 52 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Célio estava dirigindo no sentido Maringá quando perdeu o controle do veículo, que capotou e foi parar às margens da rodovia. A suspeita é de que a aquaplanagem tenha sido a causa do acidente, já que estava chovendo no momento.

Infelizmente, Célio não sobreviveu aos ferimentos. Ele apresentava traumatismo craniano, além de outras lesões. Uma mulher que estava no banco do passageiro sofreu ferimentos moderados.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados por populares que passavam pelo local. No entanto, ao chegarem, já encontraram Célio sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.