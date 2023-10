Homem morre atropelado em terminal de ônibus na cidade de Maringá

Um homem de 56 anos morreu na manhã desta quarta-feira (18) após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo de Maringá. A vítima teria tentado atravessar a faixa exclusiva para coletivos.

Equipes do Samu foram acionadas e apesar dos esforços, o pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu após uma parada cardíaca. O homem era funcionário de uma rede de Supermercados e estaria a caminho do trabalho. Segundo testemunhas, a vítima tinha desembarcado de um coletivo e teria entrado repentinamente na frente de outro ônibus.

O local foi isolado para averiguação da Polícia Civil que apura as causas do acidente, com base em relatos de testemunhas e imagens das câmeras de segurança do próprio ônibus.

