Homem morre atropelado na BR-376 em Cambira

Na madrugada desta quinta-feira (03), por volta das 04h00, no km 224, da BR 376, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito.

Usuários da rodovia acionaram a equipe PRF informando que havia uma pessoa com diversas lesões caída no canteiro central da rodovia. Uma equipe do Samu de Apucarana compareceu no local, porém com a violência do impacto, a vítima, um homem não identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme vestígios encontrados no local, a equipe PRF constatou que a vítima foi atropelada por mais de um veículo, porém todos abandonaram o local do acidente.

Equipes da Polícia Civil, Perícia Científica, IML e Concessionária Viapar, compareceram ao local para levantamento de dados, remoção do corpo e sinalização da via, respectivamente.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial.