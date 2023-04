Homem morre atropelado na Minas Gerais em Apucarana

Na noite desta sexta-feira (7), um homem de 34 anos perdeu a vida em um acidente na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, em frente ao Max Atacadista. Por volta das 20 horas, o homem foi atropelado por um veículo Gol com placas de Telêmaco Borba. O motorista, um homem de 41 anos que estava acompanhado de sua filha de 13 anos, seguia no sentido Apucarana/Arapongas quando colidiu com a vítima que atravessava a rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Siate do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, porém, não foi possível reanimar a vítima, que foi identificada como sendo Jonas José da Silva.

O pai e a filha que estavam no veículo não sofreram ferimentos.

As equipes da Polícia Civil, Perícia Científica e IML estiveram no local do acidente para coletar informações e remover o corpo da vítima, respectivamente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) investigará as causas do acidente.