Homem morre atropelado na PR-444, em Arapongas

Um homem morreu na noite desta segunda-feira (7) após ser atropelado quando atravessava a rodovia, no Km 10 da PR-444, em Arapongas, no trevo que dá acesso ao Residencial Cidade Jardim.

Com o forte impacto da batida, a vítima morreu no local. Duas ambulâncias do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e atenderam o condutor e a passageira do carro, que foram encaminhados ao Honpar.

A parte dianteira do veículo ficou bastante danificada.

A Polícia Militar e o Instituto Médico Legal (IML) também foram chamados.

Fonte TnONline