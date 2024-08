Um morreu carbonizado na noite de sábado, 10, após um acidente na PR-546 em Itambé.

A vítima conduzia um veículo Peugeot 306 com placas de Maringá e seguia sentido a Bom Sucesso, quando em uma curva perdeu a direção do automóvel e bateu em uma árvore.

O veículo pegou fogo e o condutor não conseguiu sair do automóvel.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Maringá.

Com informações de Corujão Notícias