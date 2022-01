Homem morre em acidente na BR-376 em Jandaia do Sul

O acidente ocorreu por volta das 21h deste domingo (23) na BR-376, em frente a Metafa.

Rui Lino Brighetti de 55 anos, cruzava a rodovia com seu Ford Focus quando foi atingido pelo Cruze também de Jandaia do Sul.

Uma enfermeira que passava na hora do acidente prestou os primeiros socorros a Rui que não resistiu e morreu no local.

Os socorristas da Brigada Comunitária e SAMU com médico tentaram reanimar a vítima por aproximadamente 40 minutos.

O motorista do Cruze não se feriu com gravidade e foi socorrido pela equipe do SAMU de Jandaia do Sul.