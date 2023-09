Na manhã desta sexta-feira (22) ocorreu um confronto armado em Bom Sucesso. De acordo com informações, uma equipe da Polícia Militar se dirigiu à Rua Nahur Vanzella para cumprir um mandado de busca e apreensão.

Durante a operação, o acusado, conhecido como “Barão”, teria reagido.

Para conter a reação do indivíduo, os policiais efetuaram disparos que resultaram na morte do suspeito no local. Equipes da Polícia Civil, Científica e IML foram acionadas.