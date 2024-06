Homem morre prensado pela própria caminhonete em Maringá

Na tarde desta sexta-feira (07), um homem de 66 anos perdeu a vida após ser prensado por uma caminhonete F-1000 na garagem de sua própria residência. O incidente ocorreu enquanto ele realizava a manutenção do veículo, posicionado debaixo do automóvel. Infelizmente, o macaco hidráulico cedeu, resultando em um impacto fatal na cabeça do idoso.

O acidente foi registrado no Parque Hortência. No momento da tragédia, o homem estava sozinho em casa e foi encontrado pela esposa ao retornar do trabalho.

Desesperada, a mulher imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que o homem já havia falecido.