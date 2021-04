Homem morto com tiro de 12 em Sarandi era de jandaia

O homem que foi encontrado morto com marcas de tiros na tarde de quarta-feira (21), no Jardim no final da Estrada Mauro Trindade, na Zona Rural de Sarandi, é identificado através do exame de papiloscopia, no Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. Trata-se de Deivi Reinaldo Giomo, de 30 anos, natural de Jandaia do Sul, porém atualmente estava morando em Maringá. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Sarandi.

O Caso: O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tiros e com vários cortes na cabeça, na tarde de quarta-feira (21) no final da Estrada Mauro Trindade, na Zona Rural de Sarandi. De acordo com a PM, populares que passavam pelo local, encontraram o corpo e acionaram a polícia. Ainda segundo a Polícia Militar, o corpo estava em fundo de vale. Não havia nenhum documento com o rapaz. Por isso, não foi possível identificá-lo. A Perícia e um investigador da Polícia Civil também compareceram no local, e constataram marcas de tiros no peito e cortes na cabeça. A vítima foi morta com requintes de crueldade. Informações preliminares apontam que os assassinos tenham utilizado uma espingarda calibre 12 e um facão ou até mesmo uma machadinha para matar o rapaz. A ocorrência foi registrada como homicídio e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Maringá.

Plantão Maringá.