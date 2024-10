Homem oferece santinhos a policiais e é detido por fazer boca de urna em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 16h20 deste domingo (6).

Conforme a PM, a agência local de inteligência do 10 BPM recebeu informações de um transeunte, que um masculino de camiseta verde e cabelos grisalhos estava na esquina da UFPR/FAFIJAN, cometendo o crime de ARREGIMENTACAO DE ELEITOR OU A PROPAGANDA DE BOCA DE URNA. Os policiais foram ao local e conseguiram imagens dele distribuindo material de campanha.

Quando o policial a paisana se aproximou para abordá-lo, o homem ofereceu “santinhos” e pediu para votar no candidato.

Assim foi cientificado do crime que estava cometendo e encaminhado para Polícia Civil de Jandaia do Sul para lavratura do termo circunstanciado.