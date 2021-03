Homem que morreu eletrocutado possivelmente estava furtando fiação elétrica

O delegado da cidade de Paiçandu, na região metropolitana de Maringá, Dr.Mateus Ganzer, disse durante entrevista na tarde desta terça-feira, 23, que possívelmente o rapaz que morreu eletrocutado ontem (segunda-feira) a noite, estava furtando fiação elétrica de um poste. No decorrer do dia, policiais civis realizaram diligências e ouviram algumas pessoas.

Uma dessas pessoas, afirmou que o rapaz realmente estava sobre um poste de energia, furtando parte da fiação, quando sofreu uma forte descarga elétrica. A tentativa de furto ocorreu na subestação da Sanepar, que fica situada às margens do Rio Bandeirantes na Estrada Chica Chica. Ao chegarem para trabalhar na manhã de hoje, os funcionários perceberam que o relógio do poste e a fiação estavam danificados. Alguns fios foram cortados.

Ferramentas utilizadas durante a ação criminosa, foram deixadas no local. O indivíduo que morreu, foi socorrido por terceiros e levado até o Hospital São José. Ele chegou na Unidade Hospitalar, já praticamente em óbito.

RELEMBRE O CASO

Um rapaz de 28 anos, natural de Guarapuava-PR, morreu ontem (segunda-feira/22) a noite na cidade de Paiçandu, a princípio após ter sofrido uma descarga elétrica. Gláucio Antônio de França Júnior, foi levado até o Hospital São José por um grupo de ciganos que estão acampados na cidade. Ele foi deixado na recepção da Unidade Hospitalar, inconsciente. Porém as pessoas que no qual levaram o rapaz, não passaram nenhuma informação e em poucos segundos deixaram o Hospital, o que causou estranheza aos funcionários.

Gláucio recebeu todo atendimento médico possível, mas infelizmente seu quadro clínico era extremamente grave e evoluiu para o óbito. A vítima era separada e morava no Jardim Paulista, um dos bairros de Paiçandu. A reportagem apurou, que o rapaz apresentava sinais de ter levado um choque, ou seja, possívelmente foi eletrocutado. O corpo da vítima não foi encaminhado para o IML.

No início da madrugada desta terça-feira, 23, familiares acompanhados de um agente funerário da cidade de Guarapuava, compareceram no Hospital para fazerem a liberação do corpo que foi trasladado para a cidade natal de Gláucio. A polícia cívil já tomou conhecimento do ocorrido, e agora vai apurar as circunstâncias do ocorrido. Câmeras de segurança instaladas no Hospital e em estabelecimentos comerciais, possivelmente registraram as pessoas que levaram o rapaz até a Unidade Hospitalar. Essas imagens irão auxiliar os agentes da PCPR, no trabalho investigativo.

