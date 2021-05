Homem sobrevive após levar vários tiros em Marumbi

Na noite deste sábado (22) um homem foi atingido por vários tiros e ficou gravemente ferido em Marumbi.

O atirador teria se aproximado da vítima e efetuado vários disparos que atingiram a região do abdômen, pernas e outras partes do corpo. “Zanão” foi transferido para o Hospital da providência em Apucarana.

Conforme a Polícia Militar

Solicitante relata ter ouvido disparos de arma de fogo e ouviu alguém pedindo por socorro. No local a equipe percorreu toda extensão da via e proximidades e não localizou a ocorrência momento em que a copom repassou que a vítima estaria no hospital. A equipe médica relatou haver aproximadamente 9 perfurações no corpo de ________, 47 anos. A vítima estava consciente e disse que o autor dos disparos é ____, 21 anos. Questionado sobre a motivação dos disparos _____ disse que teria tido um relacionamento amoroso com a mãe de ______ e que ele estava na companhia de ________, 31 anos e após os disparos ambos saíram sentido rumo ignorado, sendo encaminhado para o atendimento médico pelo seu filho. Sabendo das informações a equipe deslocou até a residência de _____, feito contato com a mãe dele que já estava ciente da situação e informou que até aquele momento o filho não havia retornado para casa. Na sequência, informações de populares de que os autores poderiam estar no sítio do pai de um deles e com apoio da equipe de Jandaia do Sul fomos até endereço, sendo feito contato com o irmão de _____, que disse ter estado com os dois a tarde em um churrasco, porém saiu mais cedo e não teria mais visto _____ até aquele momento. Em seguida deslocamos até a residência da namorada de _____, e em contato com a mãe dela, disse que a filha estaria na casa de ____ e que não sabia do paradeiro dele. A equipe permanece em diligências para localizar os autores e a vítima foi encaminhada para o Hospital da Providência em Apucarana.