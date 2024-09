Homem tem o celular formatado e contas bancárias zeradas ao tentar comprar bebidas por aplicativo

Na tarde desta quarta-feira (25), um morador de Mauá da Serra, passou por uma experiência angustiante ao tentar comprar bebidas por meio de um aplicativo. O que deveria ser uma transação simples acabou se transformando em um golpe que resultou na perda de mais de R$ 2,4 mil.

Segundo o relato da vítima, ele fez o cadastro no aplicativo de compras de bebidas, fornecendo os dados solicitados. No entanto, ao clicar em um link de acesso, seu celular entrou em modo de reinicialização. Quando conseguiu acessar suas contas bancárias por outro aparelho, o morador do Vale do Ivaí percebeu que havia perdido exatamente R$ 2.430,00.

Preocupado com a situação, o morador registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar (PM). A orientação dada pelas autoridades foi que ele bloqueasse imediatamente as contas bancárias virtuais e procurasse a Polícia Civil para dar sequência à investigação.