Homem tenta atacar policiais com faca, é baleado e morre em Maringá

Na noite desta terça-feira (20), um indivíduo, que não portava documentos de identificação, morreu após ser alvejado durante uma tentativa de abordagem policial. O incidente ocorreu nas proximidades da Delegacia de Maringá, no bairro Vila Progresso.

Segundo relatos da Polícia Militar, uma equipe em patrulhamento suspeitou de um homem que estava em uma bicicleta, o que levou os policiais a realizarem a abordagem. Após o indivíduo descer da bicicleta, no momento em que os policiais se aproximaram para a revista, o homem surpreendeu a equipe ao tentar atacá-los com duas facas.

Diante da ameaça iminente, um dos policiais efetuou disparos com intuito de conter a agressão, resultando na fatalidade. O socorro foi acionado, porém, o homem não resistiu aos ferimentos. A área foi isolada para investigação, com a presença das Polícias Civil e Científica, bem como a remoção do corpo feita pelo Instituto Médico Legal (IML).

Com informações do Corujão Notícias