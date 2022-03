Homem tenta matar mulher em Cambira

Uma mulher foi atingida por sete golpes de faca em Cambira na noite de segunda-feira (28). O fato ocorreu na Rua Rio Grande do Sul e apesar dos ferimentos a mulher passa bem.

Conforme relato da Polícia Militar, a equipe foi informada que teria acontecido um esfaqueamento, onde o autor seria convivente da vítima. No local feito contato com a vítima a senhora a qual estava sangrando bastante e o autor teria se evadido em uma motocicleta de cor azul e estaria trajando camiseta amarela e calça jeans.

Alguns populares que estavam no local, fizeram contato com a ambulância do município para socorrer a vítima enquanto a equipe fazia buscas pelo autor.

A equipe policial munida das informações continuou as buscas, onde na Rua São Luís foi encontrada uma motocicleta de cor azul com as características repassadas, sendo realizadas buscas pelo pátio da Capela Nossa Senhora do Perpétuo socorro e pela linha férrea que fica logo em frente onde o veículo estava estacionado. Quando a equipe estava terminando as buscas um popular relatou que um indivíduo teria entrado em um bar.

No estabelecimento foi encontrado o indivíduo, que recebeu voz de prisão.

A faca usada no crime, o autor relatou ter dispensado ela na BR 376 altura do km 228 em meio a um cafezal onde foi encontrada pela equipe com manchas de sangue na lâmina.

A mulher foi encaminhada ao Hospital da Providência. Ela sofreu sete perfurações na região do dorso e não corria risco de morrer, porém foi necessário sutura em todas as perfurações e que após o tratamento foi liberada pela equipe médica.

Diante dos fatos os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.