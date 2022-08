Honpar realiza demissão coletiva de profissionais da enfermagem

O Hospital Norte Paranaense (Honpar) de Arapongas, no norte do Paraná, está realizando demissão coletiva de funcionários da área de enfermagem. De acordo com o Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos de Saúde de Apucarana e Região (SEESSA), pelo menos 22% do quadro de aproximadamente 400 profissionais do setor na instituição de saúde deverá perder o emprego. Segundo a entidade sindical, 40 profissionais, entre enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, já foram demitidos e cumprem aviso prévio. Outros 50 empregados ainda serão demitidos nas próximas semanas.

Segundo a presidente do SEESSA, Marli de Castro, a demissão coletiva seria motivada pela lei de aumento salarial da categoria, que entrou em vigor na última semana.

