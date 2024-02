Identificado jovem que morreu vítima de acidente de moto em Cambira

Romário de Assis da Silva, de 35 anos, morreu vítima do acidente de trânsito na BR-376, na noite de sexta-feira (23), em Cambira. Romarinho, como era conhecido, morava na Vila Kennedy, em Cambira.

Ele morreu após ser atingido por um ônibus na BR-376, próximo ao trevo de acesso à cidade.

Equipes de socorristas do Siate, Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas e realizaram procedimentos de ressuscitação, porém, infelizmente, Romário não resistiu e faleceu no local do acidente.

Segundo informações, ele era o passageiro de uma Honda Biz e teria pulado ao perceber a aproximação do ônibus, mas foi atropelado.