Identificado trabalhador que morreu ao cair em tanque de óleo

Um trabalhador de uma indústria, localizada na zona rural de Apucarana, na região da Rodovia do Milho, morreu após cair em um reservatório de óleo. O acidente aconteceu por volta das 18h desta terça-feira (19).

O trabalhador teria escorregado ao pisar na estrutura que fica em cima do tanque de óleo e caiu no reservatório que tem aproximadamente cinco metros de profundidade.

Por volta das 22h45 desta terça-feira (19), os Bombeiros de Apucarana confirmaram que o corpo do trabalhador, de 50 anos, que morreu após cair em um tanque com óleo, foi removido do reservatório. Foram quase quatro horas para a conclusão do resgate. O homem que faleceu foi identificado. Trata-se de Silvio Cezar da Silva Mesquita, informou a Polícia Civil.

Silvio deixa a esposa Sebastiana Cabral de Lima Mesquita, dois filhos e muitos amigos. Informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

De acordo com o tenente Zavan Carraro, o tanque tinha cinco metros e meio de profundidade e aproximadamente 50 mil litros de óleo. “Durante atuação próximo ao tanque de óleo ácido de soja, acabou caindo dentro desse tanque. É um tanque de concreto, aberto, com profundidade de cinco metros e meio, com em torno de 50 mil litros de óleo, a única solução foi realizar o transbordo do óleo, pois o corpo de bombeiros não atua mergulhando nesse tipo de substância. Foi necessário aguardar todo o transbordo de todo o óleo para que pudéssemos ter acesso a vítima, já sem vida.”, explica.

Ainda conforme o tenente, a substância era bastante escorregadia. “Segundo relatos de quem estava com ele, ele escorreu. É uma substância que não tem aderência, viscosa, muito escorregadia, com uma densidade, difícil de se locomover. Existiam sinais de que ele se agarrou nos arredores do tanque, mas não conseguiu permanecer na superfície e afundou”, detalha.