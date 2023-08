Idoso com bicicleta motorizada é atingido por carro em Cambira

Um idoso, de 80 anos, ficou ferido após sofrer um acidente na BR-376, em Cambira. Segundo informações, ele conduzia uma bicicleta motorizada e foi atropelado por um carro no domingo (20) à tarde.

Felizmente, uma ambulância do município foi rapidamente ao local e prestou os primeiros socorros ao idoso. Os socorristas relataram que ele sofreu algumas escoriações nos braços e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para receber cuidados médicos.

De acordo com as equipes de resgate, o homem era residente de Ourizona, no norte do estado, e tinha acabado de adquirir a bicicleta motorizada, estando a caminho de sua cidade quando ocorreu o acidente. Acredita-se que ele tenha sido atingido pelo veículo ao tentar cruzar a rodovia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local para prestar assistência.