Idoso de 72 anos morre após sofrer acidente doméstico em Maringá

Um homem de 72 anos, identificado como José Aparecido Negri, morreu na tarde desta terça-feira (19) em Maringá. A tragédia ocorreu quando o idoso estava realizando a manutenção do telhado de sua residência, localizada na zona 7, próximo à Paróquia Divino Espírito Santo. Segundo relatos, ele sofreu uma queda de cerca de seis metros, batendo violentamente a cabeça no solo.

Após o acidente, populares acionaram o Samu-Siate, e equipes de resgate chegaram rapidamente ao local. José Negri foi encontrado inconsciente e os socorristas tentaram reanimá-lo por aproximadamente 20 minutos, porém, infelizmente, não houve sucesso e o homem veio a óbito.

A Polícia Civil irá investigar minuciosamente as circunstâncias do incidente. Há suspeitas de que, ao tentar descer do telhado utilizando uma escada, o idoso possa ter sofrido uma descarga elétrica ao entrar em contato com a fiação, o que teria contribuído para a sua queda. Peritos da Polícia Científica estiveram no local para as devidas análises, e o corpo de José Negri foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) após os procedimentos legais.