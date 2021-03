Idoso é assassinado em Mandaguari

Na noite desta sexta-feira (19) na Rua Manoel Ribas, região do Colégio Estadual Vera Cruz, José de Paula Domingos, 67 anos, foi assassinado com diversas facadas por um adolescente.

Conforme informações, o idoso foi à casa do adolescente que seria homossexual e houve desentendimento entre ambos, porque segundo o jovem, o idoso teria tentado abusar do mesmo.

O adolescente de posse de uma faca desferiu diversos golpes contra o idoso que não resistiu.

A Polícia Militar apreendeu o acusado nas imediações do local do crime. O adolescente já conta com passagens e foi encaminhado para procedimentos.

Com informações de Rubens Silva