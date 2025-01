Idoso é preso pela PRF com carga de maconha em Nova Esperança

Esse senhor saiu da cadeia em abril do ano passado, após cumprir pena por tráfico de drogas.

Na manhã desta terça-feira (21), por volta das 10h10, uma equipe da PRF em ronda pela BR 376, no km 140, no município de Nova Esperança/PR, visualizou o veículo Vw/Fox 1.0, cor preta mudando de direção sem sinalizar a manobra, sendo também que o veículo estava com a lanterna traseira direita quebrada, em mau estado de conservação.

A equipe decidiu abordá-lo para fiscalização e orientação.

Iniciado a fiscalização, o condutor, um idoso de 67 anos, disse para os policiais que estava indo para um lugar próximo à Arapongas e não soube informar o local exato, o que levantou suspeita.

Os PRFs intensificaram a fiscalização e encontraram no lugar do estepe, sob a tampa traseira do bagageiro, tabletes de maconha, que após pesados totalizaram 28 kg da droga.

O Idoso afirmou que foi abordado por um homem hoje pela manhã em um posto de combustíveis na cidade de Ivaté, que lhe ofereceu R$300,00 para levar o veículo até um local próximo a Arapongas. Ele afirmou que não tinha conhecimento da droga no Interior do veículo.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Nova Esperança.

Em 2017 esse idoso foi preso com duas toneladas de maconha no Estado de São Paulo.