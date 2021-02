Idoso mata cães afogados em Cambira

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Cambira às 12h22 de terça-feira (2) na Rua Anibal Mareze.

A equipe policial foi informada que uma pessoa havia matado dois cachorros afogados.

No local, foi verificado que um dos filhotes estava morto dentro do quintal, observou-se que o animal se encontrava molhado, conforme relatado. O outro havia sido arremessado em meio a via pública, vindo a ocasionar danos aparentemente na capacidade motora.

A testemunha disse ter ouvido o grito de agonia dos animais, e quando foi verificar o fato já havia ocorrido.

O suposto autor, de 71 anos, encontrava-se trancado dentro de sua residência e através do vidro da janela foi possível verificar que ele estava caído no chão, em visível estado de embriaguez.

Os policiais informaram que foi tentado por diversas vezes verbalizar para que abrisse a porta para a equipe, entretanto não foi obtido sucesso. Por conseguinte, a equipe acabou por ter que forçar a entrada, sendo necessário arrombar a porta que dá acesso a cozinha.

No interior da residência foi observado que não tinha as mínimas condições de higiene, pois tinha urina e fezes humanas por diversos cômodos.

Ainda segundo a PM, o abordado encontrava-se todo urinado e molhado e possuía duas pequenas escoriações, uma na altura do ombro e a outra no cotovelo, ambas do lado direito.

O filhote que foi arremessado em via pública foi levado ao veterinário por uma ONG. Também foi verificado que o tanque de lavar roupas, suposto local onde ocorreu o afogamento, estava cheio d’água. O homem foi encaminhado até a 17º SDP em Apucarana.