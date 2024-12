Idoso morre após ser atingido por trem em Cambira

Um homem de 85 anos, morreu logo após ser socorrido em Cambira na tarde desta segunda-feira (2).

O idoso foi atingido por uma composição da Rumo Logística. Ele foi levado ao posto de Saúde de Cambira e o SAMU de Jandaia do Sul foi acionado, mas acabou entrando em parada cardíaca. A avançada do SAMU também foi chamada. Foram realizadas manobras de reanimação, mas ele faleceu no posto de saúde.

Conforme a Polícia Militar, o filho de José Raimundo relatou que ele foi encontrado próximo a sua residência caído com ferimentos na cabeça e perna, inicialmente acreditava que seu pai havia sido vítima de roubo, porém após a chegada da equipe policial e posterior checagem em suas câmeras de segurança, foi possível confirmar que a vítima foi colhida por uma composição férrea, que seguiu viagem sem que o maquinista percebesse.