Idoso morre no hospital após sofrer acidente na região de Maringá

Na tarde de quarta-feira (28), Ademar Larangeira Gomes, de 80 anos, veio a óbito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Bom Samaritano, em Maringá, após se envolver em um grave acidente de trânsito. O acidente aconteceu na última segunda-feira (26) na rodovia BR-376, entre Mandaguaçu e o Distrito de Iguatemi. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi causado por um congestionamento decorrente de uma obra, resultando na colisão de três veículos.

O impacto da colisão deixou ferimentos graves na condutora, filha de Ademar. Equipes de resgate, incluindo socorristas do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Grupo de Operações Aéreas, foram acionadas para prestar socorro. A condutora foi transportada de helicóptero ao Hospital Metropolitano de Sarandi em estado grave. Infelizmente, Ademar, que inicialmente não apresentava ferimentos graves, teve complicações em seu estado de saúde e veio a falecer no Hospital Bom Samaritano.